20 Polisi Atur Lalu Lintas Malam Takbir di Bundaran HI

Jakarta: Bundaran Hotel Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat dipadati warga yang melakukan konvoi takbiran. Tampak polisi mengatur lalu lintas dari arah putaran di depan pos polisi Posubsektor Thamrin.



"Ada sekitar 20 polisi lalu lintas yang mengatur jalan di Bundaran HI ini," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Juni 2018.

Yusuf mengaku berjaga-jaga di Bundaran HI untuk mengantisipasi kegiatan warga. Ia pun tidak bisa memastikan puncak keramaian malam takbiran."Kita di sini untuk antisipasi kegiatan masyatakat. Semua kegiatan, baik di pusat perbelanjaan, ataupun takbiran kita antisipasi. Namun, kita tidak bisa memastikan pukul berapa puncak keramaian masyarakat," ungkapnya.Pantauan Medcom.id, tidak hanya polisi namun juga petugas Dinas Perhubungan (Dishub) turut berjaga-jaga di Bundaran HI. Selain itu tampak juga warga menikmati malam takbiran di sekitar Bundaran HI."Saya ke sini memang sengaja ke HI jalan-jalan sambil melihat takbiran," kata Susi salah satu warga Menteng.Susi mengaku tidak ke Masjid Istiqlal karena jauh. Menurut dia, Bundaran HI lebih enak untuk berjalan kaki."Kita nyarinya yang dekat saja, bisa jalan kaki," ujar Susi.(SCI)