Pasar Pluit Mulai Sepi

Jakarta: Pasar Puit, Jakarta Utara, sepi pembeli. Seorang pedagang Masik mengatakan pengunjung pasar mengatakan asisten rumah tangga yang biasanya berbelanja sudah kembali ke kampung untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga.



"Sudah enggak ada orang, sudah pada libur. Biasanya jam segini ramai. Soalnya, bibi-bibi sudah pada pulang kampung. Nyonya-nyonya sudah enggak masak sekarang," kata Masik di PD Pasar Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 13 Juni 2018.

Masik bakal menutup lapaknya, Kamis, 14 Juni 2018. Ia memprediksi pembeli semakin sepi esok.Masik tetap bersyukur karena tetap mendapat pemasukan meski angkanya berbeda dengan hari biasa. Ia sudah meraup untuk sebelum musim mudik."Buka tadi pukul 06.00 WIB. Dari buka hingga pukul 08.00 WIB baru Rp600 ribu pendapatannya. Ya nanti pukul 11.00 WIB kita tutup saja. Kemarin lumayan dapat Rp2 juta," ucap dia.Pedagang ayam potong mengamini pernyataan Masik. Ia memperkirakan dagangannya tak akan selaku kemarin."Kemarin lumayan ramai lah. Hari ini paling berlebih ini ayamnya," ujar Eko.Pada Selasa, 12 Juni 2018, Eko berhasil menjual 200 ekor ayam. Angka itu cukup menggembirakan ketimbang hari ini. Eko baru bisa menjual tiga ekor ayam sejak pukul 05.00-08.00 WIB."Kira-kira (omzet kemarin) Rp2 juta lah. Kan saya jualnya per ekor Rp10 ribu," ujar dia.Pedagang daging sapi Tomi juga baru didatangi dua pembeli. Ia membuka lapak sejak pukul 06.00 WIB.Kondisi lapak Tomi tak terlalu berbeda dengan kemarin. Ia menganggap wajar karena hari ini sudah memasuki H-2 Idulfitri."Kemarin pendapatan Rp2 juta. Itu sudah berikut modal. Enggak terlalu banyak pendapatan kemarin juga," ucap dia.Di sisi lain, harga kebutuhan dapur di pasar ini stabil. Berdasarkan pantauan Medcom.id, harga cabai Rp60 ribu per kilogram. Harga dianggap stabil ketimbang tahun lalu yang mencapai Rp100 ribu per kilogram.Sedangkan harga bawang merah dan bawang putih Rp40 ribu per kilogram.(OJE)