Sudah 361.495 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Sejak H-8

Jakarta: Sejak H-8 lebaran hingga H-5 lebaran atau tepatnya hari Minggu, 10 Juni 2018 sudah tercatat 361.495 kendaraan keluar dari Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Utama jalan Tol Jakarta-Cikampek.



Customer dan Employee Relations Manager Jasa Marga, Faiza Riani mengatakan, jumlah tersebut meningkat 32,4 persen dari volume lalin normal, yaitu 273.108 kendaraan.

"Jasa Marga juga mencatat distribusi lalu lintas dari GT Cikarang Utama ke Jalur Utara (via GT Palimanan dan GT Cikampek) adalah sebesar 59 persen. Sedangkan untuk kendaraan yang menuju Jalur Selatan (via GT Sadang dan GT Cileunyi) adalah sebesar 41 persen," kata Faiza seperti dilansir Antara, Selasa, 12 Juni 2018.Faiza menjelaskan, untuk lalin pada H-5 lebaran sendiri, Jasa Marga mencatat ada 88.593 kendaraan meninggalkan Jakarta melalui GT Cikarang Utama. Angka tersebut naik 50,5 persen dari volume normal, 58.851 kendaraan.Jasa Marga memprediksi 106.450 kendaraan akan meninggalkan Jakarta pada H-4 lebaran yang jatuh 11 Juni. Angka tersebut naik 59,4 persen darivolume lalin normal, 66.792 kendaraan."Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol yang hendak melakukan mudik untuk memastikan kecukupan saldo uang elektronik sebelum memasuki jalan tol. Layanan top up tunai di gerbang tol hanya dilakukan dalam kondisi darurat," pungkas Faiza.(DEN)