Limbangan-Malangbong Diberlakukan Sejalur

Garut: Mengurai kemacetan di jalur selatan, wilayah Limbangan hingga Malangbong, Garut, Jawa Barat, Polres Garut memberlakukan sistem satu arah (one way).



"Hingga siang ini sudah melaksanakan lima kali one way," kata Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna, di Pos Pengamanan Limbangan, Garut, Jabar, Selasa 12 Juni 2018.

Dia mengatakan pemberlakuan jalan searah ini lantaran adanya peningkatan volume kendaraan dari Bandung menuju Tasikmalaya.Budi menuturkan sistem satu arah diberlakukan untuk kendaraan dari arah barat atau Bandung menuju timur yakni Tasikmalaya. Sedangkan arus kendaraan sebaliknya diberhentikan sementara."Paling lama one way-nya hanya setengah jam, tergantung kondisi kepadatan arus kendaraan," jelasnya.Ia menyampaikan, seluruh jalan maupun gang di sepanjang jalan raya ditutup selama pemberlakuan satu arah. Dia mengimbau pengendara untuk selalu berhati-hati."Seluruh pos diimbau untuk selalu menjaga keselamatan," tandasnya.(LDS)