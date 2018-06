Check In di Bandara Soetta Dipermudah

Jakarta: Bandara Soekarno Hatta (Soetta) menyediakan layanan baru untuk antisipasi kepadatan pemudik. Jumlah pemudik Lebaran 2018 di Soetta diprediksi meningkat dibanding tahun lalu.



"Kita punya layanan baru tahun ini, yaitu mobile assistant check in. Ini untuk mengurai kepadatan," kata Executive General Manager (EGM) Angkasa Pura II Suryawan Wakandi Terminal 1B Bandara Internasional Soekarno Hatta, Selasa, 12 Juni 2018.

Suryawan mengatakan, pemudik yang hendak naik pesawat di Terminal 1C Bandara Soetta tidak perlu lagi menumpuk di konter check in. Petugas akan mendatangi pemudik"Lalu kemudian dilakukan proses check in di tempat," imbuh dia.Setelah itu, penumpang dapat menuju pintu keluar dari lokasi check in sekaligus membawa bagasi menuju timbangan bagasi. "Nanti kemudian keluar backpack-nya. Jadi kita harapkan kepadatan di konter check in ini bisa terurai," ucap dia.Menurut dia, terdapat 20 personel yang akan siaga di beberapa konter check in dari 26 konter yang tersedia. Namun, mereka hanya tersedia di Terminal 1C."1A 1B ini sedang kita upgrade ya dan nanti akan terus berlanjut kepada terminal-terminal yang lain," tandas dia.Suryawan pun berharap dengan diberikannya layanan tambahan tersebut dapat bermanfaat bagi para penumpang. "Ini kami harapkan petugas konter bisa memberikan layanan tambahan juga memastikan teman-teman atau pengguna jasa ini bisa dilayani dengan baik untuk proses check in," tegas dia.(OGI)