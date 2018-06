Contra Flow Berlaku di Cikarut-Halim Hingga Besok

Bekasi: Sistem lalu lintas lawan arus (contra flow) diberlakukan dari KM29 sampai KM3 Tol Jakarta-Cikampek, atau dari Gerbang Tol Cikarang Utama (GT Cikarut) hingga Halim Perdanakusuma, Rabu 20 Juni 2018, hingga besok, Kamis, 21 Juni 2018. Jalur ini terhubung dengan sistem satu jalur (one way) dari Tol Cipali sampai GT Cikarut di Tol Jakarta-Cikampek.



"One way sudah diberlakukan dari Cipali sampai Cikarut. Terus dari Cikarut ada contra flow sampai kilometer (KM) 3 Halim," kata Humas Jasa Marga Cabang Jakarta Cikampek Irwansyah di Bekasi.

Pemberlakuan one way dan contra flow itu bisa saja terjadi sampai dengan besok pagi, Kamis 21 Juni 2018. Karena hari ini merupakan salah satu puncak arus balik."Tapi kalau kita lihat dari kemarin sama sekarang, untuk jam yang sama masih lebih ramai kemarin antrean di gardunya. Dengan berlakunya one way ini, antrean kemarin sore dan hari ini lebih ramai kemarin," ujarnya.Saat ini pihaknya menambah tiga gardu untuk kendaraan arah Jakarta di GT Cikarut. Sehingga, ada 32 gardu di GT Cikarut. Kendaraan yang melintas di tiga gardu tambahan itu, akan langsung diarahkan masuk ke lajur contra flow."Makanya ini sedang kita bagi, kita nggak terlalu buka banyak tiga gardu langsung ke arah Jakarta," ujarnya.Jika melihat kondisi lalulintas di Tol Jakarta Cikampek, kata dia, belum ada kemungkinan bahwa one way akan diperpanjang dari Tol Cipali sampai KM 3. "Kalau melihat situasi lalin seperti ini, nggak. Karena masih bagus. Nanti kita lihat saja jam 07.00 atau 08.00 WIB," tutupnya.Dengan diberlakukannya one way dari Cipali sampai GT Cikarut, kendaraan dari arah Jakarta yang hendak ke arah Cikampek dialihkan ke GT Cikarang Barat untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri.Sebelumnya diberitakan, Sistem satu jalur (one way) di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) dari Km 65 Cikampek sampai Km 29 di Gerbang Tol Cikarang Utama (GT Cikarut) direncakan akan berlaku sore ini, Pukul 15.00 WIB, Rabu 20 Juni 2018.Rencana tersebut tidak diberlakukan karena adanya perubahan rencana sehingga one way dilakukan dari Tol Cipali sampai dengan GT Cikarut.(SUR)