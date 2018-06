One Way di Tol Palimanan Diberlakukan Sore Nanti

Jakarta: Polisi bakal memberlakukan sistem one way di Tol Palimanan. Sistem satu arah tersebut akan diberlakukan sekitar pukul 15.00 WIB.



"One way arah ke Jakarta melalui tol akan diberlakukan dari Palimanan sampai Cawang," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Benjamin saat dikonfirmasi, Rabu, 20 Juni 2018.

Benjamin menjelaskan, sistem satu arah diterapkan untuk mengantisipasi kemacetan panjang.Sebelumnya, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKBP Sutimin mengatakan pihaknya akan menutup pintu masuk tol kawasan Cawang dan sekitarnya jika sudah diberlakukan sistem satu arah dari kawasan Bekasi dan seterusnya."Saya berpedoman pada tol Cikampek atau ke belakang, manakala ada tahapan yang harus dibuat petanya. Sampai contra flow dan one way itu perintahnya nanti Pak Dir (Dirlantas Polda Metro Kombes Yusuf) memerintahkan saya satu jam sebelum dilaksanakan penutupan sudah diinformasikan. Sosialisasi pengguna jalan," jelas Sutimin.(OJE)