One Way Diperpanjang hingga Brexit

Cirebon: Ruas jalan yang diberlakukan jalur satu arah atau one way diperpanjang. One way diterapkan hingga kilometer (KM) 268 Brebes, Jawa Tengah.



One way mulai diterapkan sekitar pukul 21.30 WIB. Sistem ini sebelumnya hanya diberlakukan hingga KM 219 Mertapada, Cirebon.

"Awalnya hanya dari KM 82 hingga KM 219. Namun pukul 21.30 tadi, dilanjut hingga KM 268 Brebes," ujar Kasi Pultol, SDM dan Umum Tol Kanci Pejagan Uum Jumadi di Cirebon, Rabu, 13 Juni 2018.Uum mengatakan one way diterapkan untuk memperlancar kendaraan yang berada di Cipali. Akibat dari one way ini, kendaraan tak bisa menuju arah Jakarta dari Brebes Exit (Brexit)."Dari Brexit sudah tidak bisa menuju arah Jakarta. Tapi dialihkan menuju jalur arteri," kata Uum.Petugas kemudian mengarahkan sejumlah kendaraan keluar melalui Gerbang Tol (GT) Ciledug menuju jalur arteri. Sedangkan sistem buka tutup diberlakukan di GT Pejagan. Kendaraan akan diarahkan keluar melalui Brebes Timur, jika GT Pejagan padat."GT Pejagan diberlakukan buka tutup. Soalnya kalau terlalu panjang, malah nanti mengganggu lalu lintas di tol," ujar Uum.Uum belum mengetahui sampai kapan one way ini akan diberlakukan. Pihaknya masih menunggu intruksi dari petugas yang berwenang.(AZF)