Jalur Mudik Arah Brebes Selatan Berlaku Searah

Brebes: Jalur mudik dari Pintu Tol Pejagan menuju Brebes Selatan, Jawa Tengah, diberlakukan searah. Usaha ini ditempuh kepolisian untuk menghindari penumpukan kendaraan di jalur Pejagan-Margasari.



“Jalur dari jalan layang (Flyover) Klonengan, Kecamatan Margasari yang menuju Pejagan ditutup,” kata Kapolsek Larangan AKP Joko Witanto, di Posko Mudik Lebaran Perempatan Desa Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Rabu, 13 Juni 2018.

Ia menjelaskan, kendaraan yang dibolehkan melintas, yakni dari Exit Tol Pejagan menuju Brebes Selatan. Kendaraan diarahkan melintasi jalur mudik Ketanggungan, Larangan, Songgom, berakhir di jembatan layang Klonengan, Margasari, Tegal.Penutupan jalur dari Klonengan menuju Pejagan untuk mengurangi penumpukan kendaraan di sejumlah titik. Sistem one way akan terus diberlakukan sampai arus lalu lintas kembali normal.One way dari barat dilakukan untuk arus kendaraan yang menuju ke selatan, yani Bumiayu, Purwokerto, Cilacap, Yogyakarta, Kebumen, atau Purworejo. Kendaraan dari arah selatan dialihkan ke jalur Slawi atau Tegal. Namun searah tidak berlaku untuk kendaraan roda dua.“Penerapan one way juga karena jalan di jalur sepanjang 44 kilometer itu sempit. Ditambah aktivitas warga pasar di Larangan dan Songgom,” ungkapnya.Sementara itu, tampak sejumlah petugas disiagakan di setiap simpang untuk menghalau kendaraan yang memaksa masuk.(LDS)