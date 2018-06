One Way Berlaku dari Cikampek Sampai Cikarut

Bekasi: Sistem lalu lintas satu jalur (one way) di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) berlaku dari KM65 Cikampek sampai KM29 di Gerbang Tol Cikarang Utama (GT Cikarut). One way berlaku sore ini, Pukul 15.00 WIB, Rabu, 20 Juni 2018.



Humas Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Irwansyah mengatakan, hal itu berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam rapat bersama antara Korlantas Polri, Dirjen Perhubungan Darat pada Kementrian Perhubungan dan Jasa Marga. Tiga skema lalu lintas yang akan diberlakukan di Tol Japek arah Jakarta menyusul arus balik.

Yang pertama, pemberlakuan one way dari KM 65 Cikampek sampai KM 3 Halim. Skema kedua yaitu one way dari Cikampek sampai GT Cikarang Utama (Cikarut) dan skema ketiga ialah one way dari Km 65 sampai GT Cikarut tapi akan ditambah contra flow sampai Cawang."Tadi disepakati untuk pertama, one way-nya dari Cikampek sampai Cikarut dulu sekitar jam 15.00 atau 15.30 WIB (skema kedua)," kata dia di Bekasi, Rabu 20 Juni 2018.Skema kedua dipilih karena masi ada warga yang perlu ke arah Cikampek. "Tetap yang arah Cikampek bisa masuk tapi akan dibuang di Cikarang Barat," kata dia.Jalan arteri dikhawatirkan tidak dapat menampung kendaraan jika dipaksakan pemberlakuan one way sampai Cawang. Selain itu, juga akan terjadi kepadatan di ruas Tol JORR."Masyarakat yang mau mempergunakan Tol untuk menunju Cikampek tetap akan dibuka (dari GT lain), tapi akan dialihkan ke Cikarang Barat. Sudah disiagakan polisi-polisi untuk (mengatur) kendaraan yang keluar di Cikarang Barat," tutupnya.Awalnya one way dilaksanakan dari Palimanan hingga Cawang. One way tersebut akan diberlakukan pada pukul 15.00 WIB.Kepala PJR Tol Cipali, AKP Azis Syarifudin membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, rencana pemberlakukan one way akan dilakukan pada pukul 15.00 sore nanti.Namun, sistem one way masih melihat situasi arus lalu lintas yang terjadi di jalur tol."Rencananya memang pukul 15.00, tapi kita lihat ituasi arus lalu lintas kendaraannya," kata Azis saat dihubungi Medcom.id.Kakorlantas Mabes Polri, Irjen Pol Royke Lumowa seperti dilansir laman ntmcpolri.info mengatakan, one way panjang ini dilakukan sebagai salah satu bentuk solusi, untuk mengurai kepadatan yang terjadi pada hari ini.Royke menyebut pihaknya telah persiapan pembersihan di jalur A yang nantinya akan digunakan untuk one way dari Palimanan.(SUR)