One Way Berlaku dari Cikampek sampai Halim

Bekasi: Sistem one way (lalu lintas satu jalur) kembali diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek dari KM 65 (Cikampek) sampai KM 3 (Halim) arah Jakarta pada pukul 15.00 WIB, Selasa 19 Juni 2018.



"Diberlakukan one way pukul 15.00 WIB. Kita sudah menyisir dan mengalihkan kendaraan yg akan ke cikampek dari gerbang-gerbang tol yang ada di ruas Jakarta-Cikampek," kata Humas Jasamarga cabang Jakarta-Cikampek Irwansyah kepada Medcom.id di Bekasi.

Pihaknya tengah mempersiapkan penggunaan gardu masuk ke Cikampek untuk menjadi gardu keluar di Gerbang Tol Cikarang Utama."Untuk memperlancar arus balik dan mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Kalau kepadatan sih ada di Tol Cipali," tutupnya.(SUR)