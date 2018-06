One Way Berlaku, Pengguna Tol Jakarta-Cikampek Diharap Maklum

Bekasi: Jasa Marga Cabang Jakarta Cikampek berharap pengendara yang hendak melewati Tol Jakarta-Cikampek ke arah Cikampek dapat memaklumi pemberlakuan sistem satu jalur (one way) pada arus balik mudik lebaran 2018. Pemberlakuan sistem satu jalur untuk menghindari kepadatan kendaraan di Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta.



Humas Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek Irwansyah menjelaskan, volume kendaraan di dalam tol disebabkan terintegrasinya tol dari Surabaya sampai Jakarta. Hal itu berpengaruh pada meningkatnya masyarakat yang berangkat mudik dan kembali ke arah Jakarta melalui jalan tol.

"Kalau itu tidak dilakukan, bisa berjam-jam (di dalam tol). Diharap maklum untuk saat ini, untuk pengguna Jakarta Cikampek masih sedikit terganggu," kata Irwansyah di Bekasi, Rabu 20 Juni 2018.Pemberlakuan one way merupakan diskresi kepolisian yang efektivitasnya terus dievaluasi. Rekayasa lalu lintas selalu dievaluasi agar bisa melayani pemudik maupun pengendara lainnya.Selama tren kendaraan pada arus balik terus mengalami peningkatan, maka one way akan dilanjutkan."Karena ketika bicara stuck (macet) atau simpulnya sudah crowded (padat), itu lebih susah diurainya," tuturnya.pada Senin dan Selasa 18-19 Juni 2018, diberlakukan sistem satu jalur di dalam Tol Jakarta-Cikampek. Hal itu menyusul kepadatan lalu lintas kendaraan di dalam Tol pada arus balik.(SUR)