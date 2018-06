One Way Bisa Diberlakukan saat Arus Balik

Cirebon: Polda Jabar, Polda Metro Jaya dan Polda Jateng, akan mengambill sejumlah langkah untuk arus balik Idulfitri 2018. Skenario contra flow dan satu arah (one way) kemungkinan akan dipakai kembali mengurai kepadatan kendaraan pemudik.



"Dua skenario tersbeut, akan dilakukan untuk mengurai kepadatan dan kemacetan di jalan tol, jika terjadi," Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto di Cirebon, Minggu 17 Juni 2018.

Contra flow akan dilakukan di titik-titik tertentu. Sedangkan untuk one way akan diberlakukan jika memang sangat dibutuhkan seperti saat arus mudik. Namun, Agung menegaskan, one way dan contra flow dari Korlantas Polri."Nanti dianalisa dulu oleh Korlantas, kita tinggal melaksanakan saja," ujar Agung.Agung mengimbau kepada masyarakat mengikuti intruksi yang diberikan petugas, terutama mengenai kecepatan kendaraan saat di jalan tol."Jangan gara-gara lancar, kecepatannya sangat tinggi. Itu malah membahayakan diri sendiri dan orang lain. Saya minta untuk ikuti aturan kecepatan yang diberikan oleh kementrian," kata Agung.(SUR)