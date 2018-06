One Way Terpanjang Dalam Sejarah Diberlakukan di Cipali

Cirebon: Kepadatan arus lalu lintas di ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) membuat petugas akhirnya memberlakukan jalur satu arah (one way) dari Subang hingga Kanci, Cirebon. One way sepanjang 120 kilometer ini terpanjang dalam sejarah mudik di Indonesia.



Kapolresta Cirebon, AKBP Roland Ronaldy mengatakan pemberlakuan one way mulai dilaksanakan sebelum magrib tadi. "Mungkin sekitar jam 17.00 WIB," kata Ronald.

Kendaraan yang menuju arah Jakarta, semuanya dialihkan menuju jalur arteri Pantura, melalui Tol Kanci. Gerbang tol yang mengarah ke Jakarta juga ditutup."Tidak ada yang mengarah ke Jakarta, ditutup semua," ujar Roland.Mengenai berapa lama one way ini akan diberlakukan, Roland mengaku masih menunggu intruksi selanjutnya dari pusat. Namun hingga saat ini, one way masih terus diberlakukan. Pihaknya juga terus memantau perkembangan Rest Area 207 yang biasanya terjadi kepadatan kendaraan."Bisa saja rest area diberlakukan buka tutup. Tapi nanti kita lihat dulu, karena sekarang banyak pemudik yang mau berbuka," kata Roland.One way ini sendiri berakhir di KM 218 Mertapada Cirebon. Jalur tersebut merupakan perbatasan langsung dengan Tol Kanci-Pejagan.(SUR)