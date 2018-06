55 Ribu Kendaraan Melintas di Tol Cipali

Cirebon: Volume kendaraan yang melintas di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) meningkat. Tercatat, 55.962 kendaraan telah melintasi di GT Palimanan menuju Jawa Tengah. Sedangkan kendaraan yang menuju arah Jakarta dari GT Palimanan hanya 11.672 kendaraan.



"Hingga pukul 21.00 WIB, sudah 55 ribu yang melintasi Cipali menuju Jawa Tengah," ujar Wadirlantas Polda Jabar AKBP Risto Samodra, Rabu, 13 Juni 2018.

Gardu tol di GT Palimanan menuju Jawa Tengah dibuka lebih banyak dari biasanya. Petugas membuka sebanyak 23 gardu tol sejak pukul 18.00 WIB. Sedangkan gardu tol yang ke arah Jakarta ditutup akibat diberlakukannya sistem one way atau jalur satu arah dari Subang hingga Kanci."Karena one way, jadi gardu yang dibuka hanya arah menuju Jateng saja," ujar Risto.Pada jalur arteri di Pantura Cirebon, sebanyak 154.254 kendaraan telah melintas, baik sepeda motor ataupun mobil, menuju arah Jawa Tengah. Kendaraan yang menuju arah Jakarta hanya 16.384 kendaraan.(AZF)