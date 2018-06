Contra Flow Berlaku di KM132-KM129 Tol Cipali

Cirebon: Petugas memberlakukan lalu lintas lawan arus (contra flow) di KM132 sampai KM129 arah Jakarta. Contra flow berlangsung selama kepadatan kendaraan masih terjadi pada Selasa, 19 Juni 2018.



"Mulai jam 06.00 WIB kita lakukan contra flow, namun itu situasional. Ketika padat akan dibuka dan lengang ditutup," kata General Manajer Operasional PT Lintas Marga Sedaya Suyitno kepada Antara.

Kendaraan yang melintas di tol Cipali ramai yang mengarah ke Jakarta. Rekayasa lalu lintas tersebut memang diperlukan, terutama pada H+4 Lebaran 2018 yang merupakan puncak arus balik di tol Cipali."Untuk saat ini dari arah Jakarta ke Palimanan lancar. Arah sebaliknya ramai," ujarnya.Menurutnya puncak perjalanan balik ke arah Jakarta terjadi pada tanggal 19-20 Juni. Pemudik yang hendak balik ke Jakarta diimbau selalu memantau lalu lintas rute yang akan dilalui, agar tidak terjebak pada kemacetan.Pemudik juga disarankan untuk dapat mengisi penuh BBM sebelum memasuki Tol Cipali, agar tidak perlu antre di SPBU."Tidak hanya itu, kami juga mengimbau kepada pengguna jalan Tol Cipali sebaiknya tidak berhenti di bahu jalan karena hal ini dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lain," tuturnya.Jika rest area terpantau telah memenuhi kapasitas, pengemudi bisa beristirahat, mengisi BBM dan menyempatkan untuk berwisata kuliner di luar area Tol Cipali.Kasatlantas Polres Indramayu AKP Asep Nugraha mengatakan untuk mengurai kepadatan ada dua alternatif yaitu melakukan one way dan juga contra flow."Saat ini kami masih berlakukan contra flow untuk mengurai kepadatan, tadi malam kita juga sempat memberlakukan jalur satu arah atau one way di KM 132 sampai 126 Tol Cipali," kata Asep.(SUR)